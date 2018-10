Mentre un altro titolo mondiale scivola via dalle mani della Ferrari, dritto verso il team Mercedes, la pressione sulle spalle di Maurizio Arrivabene inizia a farsi sempre più pesante. Il sessantunenne bresciano, in parte frustrato dal non essere riuscito nell’intento di tenere Kimi Raikkonen a Maranello per un altro anno, è pronto per un nuovo inizio. Se dovesse lasciare la Rossa, la nuova vita di Maurizio Arrivabene potrebbe cominciare lontano dalla Formula 1. Dove? In Serie A. Sono in molti a sostenere che l’attuale Team Principal della Ferrari potrebbe prendere il posto di Giuseppe Marotta come CEO della Juventus. Arrivabene, nel team bianconero, ricopriva già il ruolo di consigliere indipendente del consiglio d'amministrazione ed è strettamente associato alla famiglia Agnelli, possessore di Exor, la holding dietro ai marchi Ferrari, FIAT e Juventus. La società ha rilasciato una lista di nove candidati per il ruolo di amministratore delegato, tra i quali spunta il nome di Arrivabene. Se la nomina dovesse veder diventare effettiva il posto di Team Principal verrà – probabilmente – assegnato Mattia Binotto.