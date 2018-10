Milan: quanto manca per il rientro di Conti

MILANO - Nel Milan che ha ritrovato la vittoria in campionato, attende la seconda partita europea del girone e si prepara a dar seguito con i fatti alle ambizioni di inizio stagione, manca ancora il tassello che da un anno tutto il popolo rossonero aspetta, ovvero il ritorno in campo di Andrea Conti, arrivato nell'estate del 2017 dall'Atalanta dopo un campionato straordinario, condito pure da 8 reti, ma incappato in un tremendo infortunio al legamento crociato del ginocchio che lo ha tenuto fermo per oltre 6 mesi. Uno stop lungo ed una successiva ricaduta forse ancora peggiore e che ha costretto il terzino milanista ad una nuova fermata, stavolta con tanta paura e il terrore di non tornare più lo stesso di prima.

Precauzione

E' per questo che da un po' di tempo, nonostante la clessidra che scandiva il recupero di Conti abbia abbondantemente esaurito la sua sabbia, non ci sono date precise per la sua prima convocazione. Lo staff medico e quello tecnico non vogliono aver fretta, non vogliono sbagliare nemmeno una virgola per non compromettere il futuro del calciatore che, a sua volta, non è più così scalpitante come un anno fa, evitando anche quei post quasi rabbiosi nei quali l'ex atalantino mordeva il freno per rientrare in campo. Oggi tanto Conti quanto tutto il Milan vogliono che il suo ritorno avvenga solo e soltanto quando i rischi di una ricaduta siano meno di zero.

I tempi

Le date? Se prima si ipotizzava un rientro fra Chievo ed Inter (ovvero fra il 7 ed il 21 ottobre), ora sulla tabella di marcia c'è stato un lieve rallentamento e la sensazione è che il terzino possa essere convocato ed andare in panchina per per Udinese-Milan del 4 novembre o per Milan-Juventus dell'11, con la possibilità di tornare realmente disponibile dopo la sosta, ovvero per Lazio-Milan del 25 di novembre, forse il giorno della nuova vita di un ragazzo che ancora giovane ha già pagato un prezzo salatissimo con la malasorte.