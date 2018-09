Milan: le condizioni di Cutrone

MILANO - Se la mancata convocazione per la gara di Cagliari era apparsa come una semplice precauzione, quella in Coppa Uefa contro il Dudelange aveva fatto suonare qualche campanello d'allarme, l'assenza di Patrick Cutrone dalla lista dei convocati anche contro l'Atalanta preoccupa non poco l'ambiente milanista, in ansia per il giovane centravanti comasco. L'infortunio alla caviglia patito nell'amichevole dell'Under 21 contro i pari età dell'Albania è vecchio ormai di quasi due settimane e sembra dunque non essere così blando come trapelava inizialmente. Già, perchè Cutrone inizialmente era in corsa per giocare anche Cagliari-Milan ed ora si è ritrovato a saltare la terza partita da quando è incappato nel guaio fisico.

Prospettive

Da Milanello filtra ottimismo e il fatto che Gattuso abbia escluso Cutrone pure dalla partita con l'Atalanta non desta alcun allarme, anche se è palese come il problema alla caviglia del giovane bomber milanista sia leggermente più serio del previsto. L'ipotesi più plausibile è che, complice il fatto che l'organico rossonero abbia in Cutrone l'unica alternativa ad Higuain, lo staff tecnico non voglia correre neanche il minimo rischio rimandandolo in campo troppo presto e che prima di restituirlo a Gattuso i medici dovranno dare rassicurazioni vicine al 100%; la lista dei convocati per Empoli-Milan di giovedì 27 farà certamente maggior chiarezza in merito.