Dall’anno prossimo ci potremmo trovare a vivere il sabato in modo completamente diverso da come siamo abituati. Al giorno d’oggi le qualifiche sono divise in tre sessioni. Il Q1, in cui i cinque piloti più lenti vengono eliminati mentre i primi quindici accedono al Q2, sessione nel quale verranno eliminati cinque ulteriori piloti. Gli ultimi dieci rimasti si danno poi battaglia nel Q3 allo scopo di conquistare la Pole Position.

La proposta di Liberty Media

«Secondo quanto riportato dal magazine tedesco AMuS, Liberty Media starebbe pensando di aggiungere, dalla stagione 2019, un Q4 con lo scopo di rendere le qualifiche più lunghe ed emozionanti. Il nuovo sistema prevede l’eliminazione di quattro piloti alla fine di ogni sessione (si avranno sedici piloti ammessi al Q2 e dodici al Q3) fino ad arrivare a un totale di otto piloti nel Q4, i quali si sfideranno poi per la prima posizione in griglia di partenza.