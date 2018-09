Sampdoria-Inter 0-1: Brozovic all'ultimo respiro

GENOVA - L'Inter vince per 1-0 sulla Sampdoria nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. I nerazzurri passano a Marassi con una rete di Brozovic nel recupero del secondo tempo. Contento Spalletti: «La squadra aveva evidenziato carattere nella gara precedente con il Tottenham e lo ha fatto anche stasera rimanendo sempre in partita e lottando, anche con qualche rischio. Ma siamo l'Inter e dobbiamo giocare fino alla vittoria», dice a Dazn. Poi a SkySport aggiunge: «Brozovic? La squadra tutta ha fatto una grande partita. Non siamo mai stati lì a lesinare, siamo andati forti e dritto per fare gol. La mentalità è quella corretta, ho visto grande carattere e grande spirito». La sua espulsione? «Mi sono girato verso la telecamera a urlare gol, ma il quarto uomo mi ha detto che l'ho fatto con troppo impeto».