Sassuolo rimonta ed è secondo, Empoli ko 3-1

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo batte l'Empoli 3-1 in rimonta nel primo anticipo della quinta giornata di serie A. Toscani in vantaggio dopo 18 secondi con Caputo bravo a sfruttare una deviazione sfortunata di Ferrari. Dopo 11 minuti arriva il pareggio di Boateng. Nella ripresa è Ferrari a confezionare il 2-1 con un colpo di testa su angolo di Di Francesco e poi lo stesso Di Francesco a realizzare il tris con uno splendido colpo di tacco (molto simile al gol di Pastore in Roma-Atalanta). Espulso per doppia ammonizione Zajc al 70'.

I neroverdi volano così a quota 10 punti in classifica e si piazzano al secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, in attesa delle gare del weekend.