Tanto Milan su Dazn: ecco dove vedere i rossoneri per tutto il 2018

MILANO - Dopo l’ufficializzazione del calendario di anticipi e posticipi da parte della Lega Serie A, i due grandi network che detengono i diritti del campionato italiano si sono spartiti anche gli incontri in programma da qui fino alla fine del 2018.

La sorpresa - non particolarmente positiva per i tifosi rossoneri visti i tanti problemi registrati nelle prime tre giornate di campionato - è che ci sarà tanto Milan su Dazn. Saranno infatti quattro gli incontri, in trasferta ad Empoli, in casa con il Parma, a Frosinone e a San Siro contro la Spal, che i ragazzi di Gattuso disputeranno in esclusiva sulla nuova piattaforma che trasmette calcio in streaming.

Il calendario

Ecco in dettaglio, il calendario definitivo del Milan da qui fino alla fine del 2018:

Domenica 16 settembre, ore 20.30: Cagliari-Milan - Sky

Domenica 23 settembre, ore 18.00: Milan-Atalanta - Sky

Giovedì 27 settembre, ore 21.00: Empoli-Milan - DAZN

Domenica 30 settembre, ore 20.30: Sassuolo-Milan - Sky

Domenica 7 ottobre, ore 15.00: Milan-Chievo - Sky

Domenica 21 ottobre, ore 20.30: Inter-Milan - Sky

Domenica 28 ottobre, ore 18.00: Milan-Sampdoria - Sky

Mercoledì 31 ottobre, ore 20.30: Milan-Genoa - Sky

Domenica 4 novembre, ore 20.30: Udinese-Milan - Sky

Domenica 11 novembre, ore 20.30: Milan-Juventus - Sky

Domenica 25 novembre, ore 18.00: Lazio-Milan - Sky

Domenica 2 dicembre, ore 12.30: Milan-Parma - DAZN

Domenica 9 dicembre, ore 20.30: Milan-Torino - Sky

Martedì 18 dicembre, ore 20.30: Bologna-Milan – Sky

Sabato 22 dicembre, ore 15.00: Milan-Fiorentina – Sky

Mercoledì 26 dicembre, ore 12.30: Frosinone-Milan – DAZN

Sabato 29 dicembre, ore 20.30: Milan-Spal - DAZN