Milan: Higuain e la sua bestia nera

MILANO - Gonzalo Higuain è certamente il fuoriclasse del nuovo Milan, la punta di diamante di una squadra alla ricerca del blasone e della gloria perduta, il campione che tutti aspettavano dopo anni di stenti e soprattutto di risultati mediocri per quello che un tempo era il club più titolato al mondo e che nelle ultime 6 stagioni ha invece solamente ingoiato bocconi amari. A Napoli, nella gara d'esordio con la maglia rossonera, il centravanti argentino non ha toccato molti palloni, anche se è apparso di gran lunga l'uomo migliore della formazione di Gattuso, pur non concludendo molto verso la porta napoletana, mancando così l'appuntamento con la sua prima rete milanista.

Cattivi presagi

Appuntamento rimandato a venerdì sera quando a San Siro arriverà la Roma di Eusebio Di Francesco, reduce dal pirotecnico 3-3 dello stadio Olimpico contro la brillante Atalanta. Un avversario di tutto rispetto per il Milan, una concorrente diretta nella corsa ad un posto nella prossima Coppa dei Campioni, ma anche il peggior avversario possibile proprio per Higuain che contro i giallorossi in carriera non ne ha quasi mai azzeccata una. I numeri, infatti, dicono che l'argentino ha giocato 12 volte contro la Roma trovando il gol solamente in 3 occasioni, ovvero nella semifinale di Coppa Italia del 2014 (Napoli-Roma 3-0), nel campionato 2014-2015 in Napoli-Roma 2-0 e in quello 2016-2017 quando decise Juventus-Roma con un tiro di prima intenzione nel corso del primo tempo. Negli altri 9 confronti contro la formazione romanista, invece, nessuna marcatura, pochi tiri e ben 5 sconfitte incassate; a questo, i tifosi del Milan devono aggiungere anche i 3 ko consecutivi a San Siro con i giallorossi che dalla stagione 2015-2016 vincono ininterrottamente sul campo milanese. Numeri da brivido per i rossoneri, anche se, si sa, le serie prima o poi vengono tutte interrotte: il Milan ed Higuain sono pronti ad invertire la rotta già venerdì sera.