MILANO - Simpatia o meno, di una cosa dobbiamo dare atto a Mino Raiola: quando parla lui occorre sempre starlo a sentire. Dietro le sue parole spesso provocatorie ci sono sempre valutazioni, analisi, a volte anche anticipazioni clamorose, ed è quello che è successo oggi a margine dell’evento «Football Leader», organizzato a Napoli. Prima un assaggio ai microfoni di Sky che ha fatto sussultare gli astanti: «Donnarumma potrebbe restare anche a vita al Milan».

Quindi l’approfondimento, sotto forma di spiegazione più articolata che ha accesso una luce nuova su tutta questa vicenda: «Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Quindi Gigio rimane a vita al Milan, perchè è sempre stata la richiesta dei tifosi. No, la mia non è ironia, non conosco l’ironia. Vi dirò di più, è più facile che se ne vadano i cinesi che Donnarumma».