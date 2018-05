Reina: prima mossa da milanista

NAPOLI - Pepe Reina giocherà nel Milan a partire dall'anno prossimo, questa non è certo una novità, poichè è noto come il portiere spagnolo abbia firmato il nuovo contratto coi rossoneri da un paio di mesi dopo il mancato rinnovo di quello coi partenopei. L'estremo difensore sarà sostituito a Napoli da un altro iberico, il portoghese Rui Patricio dello Sporting Lisbona, e sperava di lasciare la Campania con quello scudetto inseguito con tenacia e volontà ma svanito ancora una volta, anche quest'anno dopo che con la vittoria allo Juventus Stadium le cose sembravano essere giunte ad una svolta.

Già milanista

Il tricolore finirà invece ai bianconeri ancora una volta e, nonostante a certificare ciò manchi ancora l'aritmetica, a Napoli c'è già aria di smobilitazione ed il primo a rendersene conto è proprio Reina che in settimana pagherà una cena a tutti i compagni per salutare la sua avventura napoletana, quindi domenica in occasione di Napoli-Torino al San Paolo darà il suo commiato al pubblico azzurro giocando con ogni probabilità la sua ultima partita coi partenopei. Il portiere spagnolo dovrebbe effettuare un giro di campo per ringraziare la tifoseria, sarà regolarmente fra i pali contro i granata e poi lascerà la porta al suo secondo Sepe per Sampdoria-Napoli e per la successiva Napoli-Crotone; forse già d'accordo con la sua società e col Milan, Reina si risparmierà per le ultime giornate quando il Napoli non avrà più nulla da inseguire in campionato, evitando spiacevoli inconvenienti come infortuni o squalifiche che possano compromettere il suo inizio di lavoro a Milanello del prossimo luglio. Reina chiude dunque col Napoli e si getta nella sua nuova esperienza milanese, che in fondo comincerà già da domenica sera quando il carismatico portiere spagnolo si getterà anima e cuore nel progetto rossonero.