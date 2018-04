Verso la Coppa Italia: le condizioni di Romagnoli

MILANO - La stagione 2017-2018 sta volgendo al termine e il Milan la sta chiudendo, almeno in campionato, peggio di quanto si aspettasse, con 5 punti in meno rispetto ad un anno fa, il sogno quarto posto svanito e la qualificazione in Coppa Uefa messa a rischio dalle ultime 6 partite nelle quali i rossoneri hanno collezionato 4 pareggi contro Inter, Sassuolo, Napoli e Torino, e due sconfitte con Juventus e Benevento. La vittoria manca dal 18 marzo (3-2 al Chievo a San Siro) e la sesta posizione, che fino a qualche settimana fa sembrava in tasca, ora a forte rischio con l'Atalanta che ha già sorpassato la squadra di Gattuso in classifica e che la ospiterà nel penultimo turno di campionato.

Infortuni

E poi c'è la finale di Coppa Italia che il Milan disputerà il 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro la Juventus, proprio in mezzo alla volata scudetto per i bianconeri e a quella Uefa per la compagine milanista. Gattuso sta provando a rivitalizzare i suoi calciatori, apparsi scarici e stanchi, in vista della finalissima, ma deve fare i conti con gli infortuni che stanno martorizzando i rossoneri: Hakan Calhanoglu è in ripresa dopo i guai al ginocchio che gli hanno fatto saltare le partite con Torino e Benevento, mentre per Lucas Biglia (uscito anzitempo nella gara contro i campani) la stagione appare definitivamente compromessa per la frattura alle vertebre. E poi c'è Alessio Romagnoli, fuori dalle fasi iniziali della sfida col Sassuolo dello scorso 8 aprile a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra e tuttora convalescente; la presenza del difensore romano nella finale di Roma è di vitale importanza per il Milan ed il calciatore stesso sta facendo di tutto per recuperare con velocità ma senza rischi ulteriori; le condizioni dell'ex sampdoriano sembrano in costante miglioramento, anche se nessuno da Milanello si pronuncia ufficialmente.

Tempi e date

Romagnoli dovrebbe essere tenuto a riposo anche dalla sfida di domenica prossima a Bologna ed esser convocato per il sabato successivo quando a San Siro andrà in scena Milan-Verona, preludio alla finale di Coppa Italia alla quale i rossoneri vogliono presentarsi con la loro coppia di difesa titolare, col carisma e la carica di Bonucci e l'eleganza e la classe di Romagnoli, la cui assenza coincide quasi sempre con risultati negativi della squadra, probabilmente non soltanto una casualità.