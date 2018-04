MILANO - Il verdetto tanto temuto è purtroppo arrivato. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in mattinata Alessio Romagnoli hanno ufficializzato uno stop del difensore rossonero per almeno due settimane, costringendolo quindi a saltare la delicatissima sfida contro il Napoli e mettendo in gravi ambasce Rino Gattuso che dovrà gestire la contemporanea assenza di Leonardo Bonucci squalificato.

«AC Milan comunica che Alessio Romagnoli, durante Milan-Sassuolo di domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore effettuerà ulteriori controlli medici tra due settimane circa».

15 giorni di stop

Questo la scarna nota del club di via Aldo Rossi che apre un inquietante scenario anche in vista della finale di Coppa Italia non poi così lontana. Il match tra Milan e Juventus è infatti previsto tra meno di un mese (esattamente il 9 maggio) e pensare che Romagnoli dovrà sottoporsi ad un ulteriore controllo tra due settimane, per poi in caso di esito positivo riprendere piano piano ad allenarsi con i compagni, evidenzia spiragli infidi in ottica stadio Olimpico. L’augurio che i 15 giorni di stop siano sufficienti al numero 13 rossonero per recuperare a pieno condizione e tono muscolare perchè affrontare la Juventus senza la vera colonna della difesa milanista potrebbe essere un vero problema.