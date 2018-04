BERGAMO - Bryan Cristante è una delle maggiori e migliori sorprese della stagione in corso, grazie ad un rendimento altissimo con la maglia dell'Atalanta che ha rilanciato le quotazioni del centrocampista di scuola Milan che negli ultimi anni sembrava essersi perso. Lanciato infatti dai rossoneri nel campionato 2013-2014, il calciatore era stato ceduto al Benfica per 8 milioni di euro, lasciando poche tracce a Lisbona e finendo col girovagare senza meta fra Pescara e Palermo, ultime tappe di una carriera che sembrava fatta di sole promesse e che invece si è improvvisamente risvegliata grazie all'Atalanta di Gasperini che ha avuto fiducia in un ragazzo ora sì realmente affermato nel grande calcio. Gli 8 gol in campionato e le prestazioni di grande spessore hanno ovviamente scatenato diverse società italiane ed europee, pronte a dar vita ad un'asta per il talento del vivaio milanista.

Gara milionaria

Su Cristante ha messo gli occhi subito la Juventus, seguita poi dalla Roma e da varie società estere, ma negli ultimi giorni è l'Inter il club che appare in pole position per accaparrarsi il centrocampista atalantino. Steven Zhang si è infatti incontrato con la dirigenza bergamasca per imbastire una trattativa che potrebbe presto subire un'accelerata decisiva per regalare a Spalletti un notevole rinforzo in un centrocampo non ancora ben definito; Cristante porterebbe all'Inter sostanza, qualità e pericolosità in zona gol, oltre a permettere ai nerazzurri di vendicare qualche sgarbo del passato subito dai dirimpettai milanisti. Milan che, qualora il centrocampista finisse davvero a diventare uno degli idoli della Curva Nord, potrebbe davvero iniziare a mangiarsi i gomiti per una cessione troppo affrettata.