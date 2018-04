L’ex Amelia scopre il difetto di Donnarumma

MILANO - Continua il momento difficile per Gianluigi Donnarumma. Contro il Sassuolo la sua porta non è rimasta inviolata e un pizzico di responsabilità può essere imputato proprio al gigante di Castellammare di Stabia, sorpreso dalla staffilata dal limite dell’area scagliata da Politano nella ripresa. Un tiro secco e preciso ma tutt’altro che imparabile, specialmente per un ragazzone di quasi 200 cm che su quel pallone sarebbe dovuto arrivare con ben altro tempismo. Un’imprecisione che ha fatto il paio con quella registrata alla fine del primo tempo, sempre su tiro dalla distanza di Politano, quando la sassata dell’attaccante emiliano è sfuggita alla presa di Donnarumma, il quale poi ha rimediato allungando il piedone per togliere la palla vagante dalla disponibilità di Berardi, pronto al tap in vincente.

Parla Amelia

Ma cosa sta accadendo realmente al portierone rossonero? Secondo Marco Amelia, ex estremo difensore del Milan e attualmente opinionista per Premium Sport, al di là della componente emotiva ci sarebbero dei difetti tecnici che Gigio dovrebbe correggere: «Secondo me sui tiri da lontano Donnarumma ha una postura sbagliata, ha un appoggio dei piedi che è un po' troppo aperto. Probabilmente lo fa per la sua struttura, ma il problema è che in questi tiri, a mio avviso, perde del tempo a spingere il piede destro. Mi spiego meglio, in pratica invece di portarlo verso la palla lo porta verso l'interno per spostare il baricentro e poi spingere. Così perde quella frazione e non arriva sul pallone oppure ci arriva tardi. È solo una mia idea, naturalmente, ma sono convinto che lavorare su questo potrebbe agevolarlo, perchè credo prenda qualche gol di troppo in queste situazioni».