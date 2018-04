Milan: anticipi e posticipi di primavera

MILANO - Il campionato di serie A entra nella sua fase cruciale con le lotte per scudetto, Europa e salvezza ancora aperte e con pochissime squadre senza più nulla da chiedere al torneo. A parte il Benevento ormai condannato alla serie B e a parte Torino, Bologna, Udinese e Genoa che hanno troppi punti per temere la retrocessione ma troppo pochi per ambire alla zona europea, tutte le altre compagini possono ancora legittimamente sognare di raggiungere i propri traguardi. Definiti i calendari delle gare di coppa, definiti i recuperi della 27.ma giornata, rinviata a causa della scomparsa di Davide Astori, e confermata la data della finale di Coppa Italia fra Juventus e Milan (lasciata al 9 maggio), la Lega ha stabilito gli anticipi e i posticipi del mese di aprile, formando il cammino che l squadre dovranno percorrere in questo inizio di primavera.

Milan all'attacco

Il Milan di Gennaro Gattuso rincorre ancora il quarto posto, nonostante la sconfitta in casa della Juventus e gli 8 punti da recuperare nei confronti dell'Inter, proprio la formazione che i rossoneri affronteranno mercoledì alle ore 18:30 nel recupero della già citata 27.ma giornata. Domenica prossima (8 aprile), la compagine milanista sarà di scena ancora a San Siro alle ore 20:45 ospitando il Sassuolo; trasferta al Comunale di Torino contro i granata nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 alle 20:45, mentre sabato 21, sempre alle 20:45, i rossoneri se la vedranno sul campo amico contro il derelitto Benevento, anche se, qualora la Juventus superasse il turno di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, giocherebbe la sua gara contro il Napoli di sabato al posto del Milan che, a quel punto, scalerebbe alla domenica sera. Una settimana più tardi, domenica 29, i rossoneri giocheranno alle ore 15 in trasferta contro il Bologna, infine sabato 5 maggio alle 18 andrà in onda Milan-Verona, anticipata per l'incombente finale di Coppa Italia che la squadra di Gattuso disputerà il mercoledì successivo contro la Juventus allo stadio Olimpico di Roma.