Milan, che mazzata: Andrea Conti si fa male di nuovo

MILANO - Facciamo tutti una colletta per portare Andrea Conti a Lourdes. Dopo aver celebrato il suo ritorno in gruppo, la sua rincorsa verso la guarigione completa, ormai vicinissima tanto da immaginare per lui anche qualche scampolo di partita contro Juventus e Inter, ecco la notizia che ogni tifoso rossonero temeva: secondo quanto riferito da Premium Sport, durante l’allenamento di questa mattina, il terzino ex Atalanta si è bloccato di nuovo. Accompagnato immediatamente negli spogliatoi e quindi in infermeria, non è ancora chiara l'entita dell'infortunio. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni e capiremo quanto ancora dovremo aspettare per ritrovare Andreino a scorazzare libero e felice sulla fascia destra.

Il terrificante destino di Ghoulam, e prima ancora di Florenzi e Strootman, purtroppo ha deciso di perseguitare anche il classe '94 del Milan