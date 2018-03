MILANO - Una squadra giovane ed in crescita esponenziale. È questa la veloce diagnosi che potrebbe venir fuori da una rapida occhiata al percorso dell’Ac Milan negli ultimi mesi. Ovvio il riferimento all’incedere autorevole e maestoso della squadra agli ordini di Gennaro Gattuso, capace di infilare nel girone di ritorno un filotto sensazionale di 9 partite, 8 vittorie e un pareggio e capace nel frattempo anche di conquistare una meritatissima finale di Coppa Italia contro la Juventus, rivincita dell’edizione 2015-16, allora finita ai bianconeri grazie ad un gol di Morata segnato ai supplementari.

Andata a Torino

Quest’anno per il club di via Aldo Rossi potrà godersi una doppia finale di Coppa Italia, perchè oltre al Milan dei grandi, anche la squadra Primavera ha meritato la sfida decisiva per la conquista dell’ambito trofeo nazionale. Grazie ad una grande vittoria in trasferta per 3-2 contro l’Atalanta, dopo aver vinto già all’andata per 2-0, la banda di ragazzini terribili guidata da Alessandro Lupi ha strappato il pass per l'ultimo atto della TIM Cup 2017/2018 di categoria, dove i rossoneri affronteranno in gara di andata (6 aprile) e ritorno (13 aprile) il Torino.

Ritorno a San Siro

La Lega Calcio ha ufficializzato date - la finale di disputerà con doppio match di andata e ritorno - e luoghi dell’atto conclusivo della Tim Cup Primavera: il Milan giocherà l’andata in trasferta, venerdì 6 aprole alle ore 20.30, allo stadio Filadelfia di Torino; e il ritorno venerdì 13 aprile, sempre alle ore 20.30, in casa tra le gloriose mura di San Siro. Per tutti gli appassionato rossoneri, entrambi gli incontri verranno trasmessi in diretta televisiva su Sportitalia.