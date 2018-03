MILANO - E' oggi uno dei migliori difensori d'Europa, probabilmente il miglior italiano, certamente il migliore del Milan. Alessio Romagnoli è un punto cardine della squadra di Gennaro Gattuso e presto lo sarà definitivamente anche della nazionale italiana, alla ricerca di rilancio e rifondazione dopo la clamorosa estromissione dalla partecipazione ai prossimi campionati del mondo. Logico che su Romagnoli si possano scatenare le attenzioni di diverse società e logico anche che il Milan voglia tenerselo stretto per blindare oltremodo una difesa che già ora sembra essersi stabilizzata.

Richiamo del cuore

E' curioso, però, come le voci di mercato coinvolgano il difensore milanista ma non i soliti ricconi del calcio europeo, il Real Madrid, il Barcellona, il Chelsea, il Paris Saint Germain e, perchè no, anche la Juventus. Su Alessio Romagnoli, infatti, il corteggiamento più incisivo sembra che lo stia portando la Lazio che, anche se per vie traverse, sta sondando il terreno per il clamoroso acquisto del calciatore del Milan, stando almeno a quanto ipotizzato dalla redazione sportiva di Mediaset. Nativo di Anzio (paese del litorale romano), Romagnoli è grande tifoso laziale nonostante la militanza nella Roma e, a dimostrazione di ciò, c'è da ricordare la composta e quasi intristita reazione del difensore dopo aver realizzato il calcio di rigore decisivo che ha portato il Milan in finale di Coppa Italia, segnato proprio contro la Lazio, allo stadio Olimpico e sotto la Curva Nord, feudo del tifo biancoceleste. Proprio sulla fede laziale, la dirigenza capitolina farebbe leva per convincere Romagnoli, anche se l'impressione è che si tratti di un sogno destinato a rimanere tale, perchè al momento il numero 13 milanista non ha alcuna intenzione di lasciare Milano, è parte integrante del progetto rossonero, potrebbe ereditare da Bonucci la fascia di capitano e, nel caso di una sua cessione, avvicinarsi ad una delle potenze europee per fare eventualmente un salto di qualità. La Lazio, però, vuole provarci ugualmente , come un pilota di Formula 1 che parte dall'ultima fila e punta alla vittoria; in fondo, se è vero che al cuor non si comanda, perchè non tentare l'impossibile?