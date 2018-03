MILANO - Il Milan, dopo 8 vittorie nelle ultime 9 partite di campionato, ha approfittato del turno di riposo della serie A per ricaricare le batterie e rimettere un po' di benzina in un serbatoio che rischiava l'accensione della spia rossa dopo una rincorsa continua che ormai prosegue dall'inizio dell'anno solare che coincide poi con l'inizio del girone di ritorno nel quale i rossoneri sono ancora imbattuti. Il quarto posto rimane nel mirino degli uomini di Gennaro Gattuso con 5 punti da recuperare sull'Inter e un derby da giocare e da vivere, vero spartiacque di una stagione che da disastrosa potrebbe invece rivelarsi quasi trionfale per la truppa milanista, ora realmente in corsa per la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni.

Impegni cruciali

E se il mese appena passato ha ampiamente promosso il Milan con l'accesso alla finale di Coppa Italia e le vittorie in campionato contro Lazio, Roma e Sampdoria (dirette concorrenti nella corsa all'Europa) che hanno rialzato le azioni della compagine rossonera, il momento che si pone davanti alla formazione di Gattuso sarà il reale crocevia dell'annata milanista: la settimana vedrà la ripresa degli allenamenti in vista della difficilissima trasferta allo Juventus Stadium di sabato sera (inizio ore 20:45) contro i bianconeri campioni d'Italia, impegno proibitivo per i rossoneri ma dal quale il Milan dovrà cercare di acciuffare più punti possibili, considerando anche che l'Inter avrà una partita sulla carta abbordabile contro il Verona penultimo in classifica. Anche perchè aumentare il distacco dai nerazzurri costringerebbe i rossoneri ad una rincorsa ancora più frenetica al quarto posto, vincendo un derby che già ora appare decisivo per il proseguimento della stagione ma che, con una non vittoria a Torino, diventerebbe ancora più determinante. Derby che Milan ed Inter disputeranno mercoledì 4 aprile alle 18:30, programmando una settimana che per il sodalizio rossonero si preannuncia di passione e non soltanto per le incombenti ricorrenze pasquali.