Milan-Reina: la situazione

MILANO - Il Milan si gioca la stagione nei prossimi dieci giorni fra derby, semifinale di ritorno di Coppa Italia e andata degli ottavi di finale di Coppa Uefa a San Siro contro l'Arsenal. Impegni decisivi per la squadra di Gennaro Gattuso, chiamata alla grande rimonta dopo l'inizio disastroso di Montella e l'esonero dell'allenatore campano. E mentre la compagine rossonera prepara le sfide determinanti della stagione, la dirigenza inizia a fare i conti con il calciomercato della prossima estate e l'organizzazione dell'organico da allestire fra luglio e agosto.

Questione portiere

A tener banco, in particolar modo, è la situazione legata al portiere, con il nome di Gianluigi Donnarumma sempre in mezzo alle chiacchiere di mercato, nonostante i quattro anni di contratto che legano l'estremo difensore di Castellammare di Stabia al club milanista. Ciclicamente c'è sempre l'articolo, la confidenza e l'opinione che vorrebbe Donnarumma lontano da Milano già dalla stagione prossima e, stando ad esempio a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri pronti a lasciarlo partire verso Parigi e sostituirlo con Pepe Reina, portiere che a giugno lascerà il Napoli a parametro zero e che, sempre secondo la rosea, ha già un accordo di massimo con Fassone e Mirabelli.

Conferme

E' stato lo stesso calciatore spagnolo a dire qualcosa a riguardo, alimentando le voci che lo vorrebbero via da Napoli al termine del campionato: "Il calcio è così - scrive Il Mattino, con virgolette attribuite a Reina - oggi sei qui, domani lì». E' innegabile che l'ex portiere del Liverpool fosse stato contattato dal Milan già nello scorso luglio quando Donnarumma non rinnovava e sembrava ad un passo dalla cessione, così come evidente sembra che lo spagnolo sia la prima scelta rossonera in caso di partenza dell'attuale portiere, perchè Reina è portiere esperto ed affidabile, ha carisma e motivazioni, e può fare da chioccia al giovanissimo Plizzari che, di ritorno dall'esperienza in serie B alla Ternana, sarebbe apprendista, protetto da un "anziano" come l'attuale portiere del Napoli per uno, massimo due stagioni e poi prendersi la porta milanista definitivamente. Difficile prevedere oggi cosa accadrà in estate, ma l'impressione è che in caso di improvvisa o ponderata partenza di Donnarumma, il Milan si sia già cautelato.