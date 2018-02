Inter, Spalletti: problemi in vista del derby del 4 marzo

MILANO - L'Inter ha ritrovato il successo in campionato dopo due mesi ed ha interrotto un ciclo involutivo pesante e preoccupante, almeno per quanto riguarda i risultati. Ma Luciano Spalletti, allenatore interista, non può concedersi distrazioni e, sfruttando anche l'assenza della sua squadra dalle coppe europee, inizia a preparare le prossime sfide contro Genoa, Benevento e soprattutto Milan, in un derby che si preannuncia teso e con rilevanza importante per le sorti del torneo. Un derby che l'Inter ha vinto 3-2 nel finale all'andata, ma a cui rischia di arrivare con meno certezze rispetto a quella gara e rispetto ad un Milan che, viceversa, con l'arrivo di Gattuso in panchina ha risolto molti dei problemi che lo affliggevano ad inizio stagione.

Grane fisiche

E poi c'è il problema infortuni che sta martoriando i nerazzurri, costringendo Spalletti a cercare soluzioni alternative ogni domenica, come nel caso del problema muscolare occorso a Mauro Icardi, fuori causa nelle ultime due partite di campionato con Crotone e Bologna. In vista del derby, l'allenatore interista deve fare i conti con un altro infortunio, quello di Joao Miranda, alle prese con un'elongazione agli adduttori (stesso guaio di Icardi, peraltro) della coscia sinistra, come hanno evidenziato gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore brasiliano nella giornata di martedì. I tempi di recupero sono stati stimati in 3-4 settimane, col forte rischio dunque per Spalletti di non avere il calciatore per la gara col Milan del 4 marzo prossimo; un'assenza che sarebbe molto grave per l'Inter, col solo Skriniar a pieno regime e la necessità di sostituire un titolare e un elemento importante nello scacchiere tattico nerazzurro.