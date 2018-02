Milan-Strinic: i rossoneri provano a chiudere temendo la beffa

MILANO - Il nome a sorpresa e mai uscito finora: Ivan Strinic, terzino della Sampdoria, potrebbe essere il primo acquisto del Milan 2018-2019, arrivando a Milano a parametro zero e con l'accordo fra i rossoneri ed il calciatore croato ad un passo e dato, secondo alcuni organi di informazione, praticamente per fatto e solamente da ufficializzare. Strinic, classe 1987, è passato la scorsa estate dal Napoli alla Sampdoria e quest'anno, nonostante la fiducia di Giampaolo, ha finora dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo che non lo ha fatto giocare con continuità, alternadosi spesso con l'altro esterno sinistro blucerchiato Murru.

Affare (quasi) fatto

In sordina ma con decisione il Milan ha fatto l'offerta giusta a Strinic che a giugno sarà libero a parametro zero e che già da questa settimana può accordarsi con chi vuole in vista della prossima stagione. L'idea milanista è quella di un affare a zero per potenziare l'organico e garantire un valido sostituto a Ricardo Rodriguez che l'anno prossimo dovrà essere quella freccia a sinistra che i rossoneri sinora hanno visto ad intermittenza; l'operazione è di per sè buona, ma non ancora chiusa perchè su Strinic non sembra esserci soltanto il Milan, ma anche il Napoli, ovvero proprio la società da cui la Sampdoria ha prelevato il croato lo scorso luglio e che se lo riprenderebbe volentieri a zero facendone l'alternativa al convalescente Ghoulam, vista anche l'inadeguatezza a certi livelli di Mario Rui. Milan-Strinic vicinissimi, il Napoli tenta il sorpasso all'ultima curva.