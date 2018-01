Dall’Argentina: Milan, accordo chiuso con il Palmeiras

MILANO - La notizia rimbalzata nella notte italiana dall’altra parte del mondo ha avuto il potere di far sussultare la tifoseria rossonera: secondo la testata TyC Sports, la voce del calcio a Buenos Aires, il Milan avrebbe accettato l’offerta del Palmeiras per Gustavo Gomez sulla base di 7 milioni cash per l'80% del cartellino del difensore. Un affare che, come sottolineano i colleghi argentini, scombussolerebbe non poco i piani del Boca Juniors, il cui tecnico Guillermo Barros Schelotto dovrebbe in un colpo solo rinunciare al difensore su cui ha tanto fatto affidamento e nello stesso tempo lo vedrebbe accasarsi nella squadra che sarà la prossima avversaria degli Xeneizes nella Copa Libertadores. Il Boca infatti incontrerà il Palmeiras l’11 aprile a San Paolo per il terzo turno del gruppo 8 della Copa e poi ospiterà i brasiliani a Buenos Aires il 25.

Gomez di traverso

Ad ostacolare la definitiva conclusione dell’affare è proprio la volontà del difensore paraguayano, la cui preferenza per i gialloblu di Schelotto è fuori discussione. Al momento quindi la trattativa con il Palmeiras è congelata: o il Milan riuscirà a convincere Gustavo Gomez a trasferirsi in Brasile oppure il numero 15 rossonero sarà costretto a restare a Milanello a vedere i suoi compagni giocare. Non proprio una prospettiva idilliaca per un classe ’93 con tutta una carriera ancora da costruire.