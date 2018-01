Crotone-Zanellato: la situazione

CROTONE - Niccolò Zanellato ed il Crotone si avvicinano ogni giorno di più, con il momento dell'annuncio ufficiale che non può più attendere, anche e soprattutto perchè il calciomercato chiude fra 48 ore e il tempo inizia a stringere. Il giovane centrocampista del Milan è stato individuato da Walter Zenga, tecnico dei calabresi, come ideale rinforzo per la linea mediana rossoblu, potenziata da un calciatore fresco e dinamico che possa aiutare la formazione crotonese nella corsa alla salvezza.

Formula incerta

Da capire, a questo punto, resta la modalità con cui Zanellato si trasferirà in Calabria, perchè se inizialmente sembrava scontata l'ipotesi di un prestito secco, col Milan a prendere appunti nei prossimi 4 mesi per poi riportare il giovane talento a Milanello a giugno, negli ultimi giorni si sono aperte soluzioni diverse, come la cessione a titolo definitivo con possibile percentuale a favore dei rossoneri in caso di futura rivendita, come il prestito con diritto di riscatto per il Crotone e come una cessione con opzione di riacquisto per il club milanista. Se è vero che Zanellato ha bisogno di giocare con continuità ed il Milan ad oggi non è in grado di garantirgli quasi nulla, è altrettanto palese che perdere un prodotto del vivaio non aiuterebbe (se non parzialmente dal punto di vista economico) la società meneghina che dovrebbe invece proteggere e salvaguardare i gioielli cresciuti in casa. Ma, evidentemente, i recenti casi legati a Cristante e Verdi non hanno insegnato ad un Milan che, forse in virtù del suo storico stemma, continua diabolicamente a perseverare.