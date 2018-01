Milan, Montella vuole soffiarti un obiettivo di mercato

SIVIGLIA - Vincenzo Montella è allenatore del Siviglia da qualche settimana dopo l'esonero subìto al Milan lo scorso 27 novembre. Un'avventura, quella in Spagna, non è cominciata positivamente per l'ex tecnico milanista, incappato in due sconfitte su due in Liga, parzialmente riscattate dai due successi in Coppa del Re, ultimo dei quali in casa dell'Atletico Madrid. La situazione è dunque ora leggermente meno tormentata e pesante, soprattutto in riferimento alla contestazione della tifoseria avvenuta in settimana dopo il ko contro il pericolante Alaves.

Obiettivi comuni

Il Siviglia è ora più tranquillo, così come Montella che ora vuol far fruttare il suo lavoro e portare la squadra (ora sesta in classifica) il più in alto possibile. Per riuscirci, il tecnico campano sta stilando un'accurata lista della spesa, sottolineando un paio di nomi utili per gennaio, col calciomercato aperto che potrebbe rinforzare l'organico biancorosso. Fra questi è presente anche Jakub Jankto, centrocampista ceco dell'Udinese che proprio il Milan ha messo da tempo nel mirino e che proprio Montella aveva suggerito alla dirigenza rossonera; Jankto è stato dichiarato incedibile dall'Udinese, almeno per questa sessione invernale, ma un'offerta irrinunciabile potrebbe convincere i friulani a cedere il talento anche subito. Il Siviglia sembra fare davvero sul serio per accaparrarsi l'ex calciatore dell'Ascoli, ambito anche da un Milan che deve iniziare a guardarsi dal pressing spagnolo, capeggiato proprio dall'ex guida milanista.