Darmian lascia il Manchester United ma non torna in Italia

MANCHESTER - L'avventura di Matteo Darmian in Inghilterra è vicina al termine e già in questa finestra di calciomercato l'ex promessa del vivaio milanista lascerà il Manchester United per accasarsi altrove. Arrivato in Gran Bretagna nel 2015 dopo quattro ottime stagioni al Torino, il terzino italiano è riuscito a giocare con continuità solo la prima annata a Manchester, finendo poi fra le riserve, pur se apprezzato per sacrificio ed impegno dagli allenatori dei Red Devils. 50 presenze ed una rete, nessun errore o negligenza particolare commessi, ma una fiducia che è andata progressivamente scemando da parte di un Josè Mourinho che ha ormai dato il via libera alla cessione di Darmian.

Futuro ancora estero

Sull'ex torinista si erano da tempo interessate diverse squadre italiane, Juventus e Roma su tutte, ma anche Napoli ed Inter, tutte formazioni a cui un terzino ambidestro avrebbe fatto discretamente comodo. Ed invece molto probabilmente il futuro di Darmian sarà lontano dall'Inghilterra ma anche dal ritorno in Italia, perchè nelle ultime ore il Valencia avrebbe messo la freccia per effettuare il sorpasso decisivo; il club spagnolo, infatti, è alla ricerca di un laterale che possa giocare su entrambe le fasce e vorrebbe come prima ipotesi riportare a Valencia Joao Cancelo che nell'Inter non sta trovando molto spazio, ma Spalletti sembra aver messo il veto alla cessione del portoghese, motivo per cui la società iberica sta prepontemente virando proprio su Matteo Darmian il cui entourage è stato già contattato dalla dirigenza valenciana. L'ex talento del Milan, dunque, è pronto a proseguire la sua avventura all'estero e scoprire la Liga Spagnola; l'Italia può aspettare ancora un po' il ritorno del terzino nel giro della Nazionale.