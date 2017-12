Torino in ansia per Belotti: le ultime sulle condizioni del centravanti

TORINO - Non sembra davvero essere l'anno di Andrea Belotti dopo l'exploit ed i 30 gol dell'anno scorso. Il centravanti del Torino, rimasto in Piemonte in estate quando tutti lo davano per partente, sta andando incontro ad una stagione complicata, soprattutto a causa degli infortuni che ne stanno limitando le prestazioni, causando anche l'andamento altalenante della squadra di Mihajlovic. Belotti già in autunno è stato costretto a fermarsi per circa un mese dopo un guaio al ginocchio durante Torino-Verona, non riuscendo poi a tornare ai suoi livelli e fallendo anche l'appuntamento con la nazionale italiana nello spareggio mondiale contro la Svezia, in cui l'attaccante lombardo non ha inciso a causa delle sue condizioni non ottimali. 4 reti appena in campionato in questo difficile 2017-2018 per un Belotti ancora lontanissimo dalla forma migliore e che lentamente si stava riproponendo a buoni livelli, mettendo benzina nelle gambe e togliendo ruggine ed acido lattico dai muscoli.

Nuovo ko

Ed invece, ecco quello che nessuno si aspetta: Belotti si fa male di nuovo, sempre al ginocchio, un problema che, raccontato da chi l'ha visto dal vivo, ha fatto temere il peggio col ginocchio dell'attaccante piegato in maniera innaturale ed il dolore evidente nelle smorfie del calciatore. L'intero popolo torinista ha tremato, soprattutto pensando ad una ricaduta del vecchio infortunio e ad uno stop ben più lungo delle poche settimane precedenti. Attese le canoniche 24 ore, Belotti è stato sottoposto ai necessari controlli che hanno fatto tirare un mezzo sospiro di sollievo a Mihajlovic, Cairo e all'intera tifoseria granata, poichè gli esami strumentali hanno confermato la distorsione al ginocchio, ma escluso l'interessamento dei legamenti. Di certo Belotti salterà la sfida di domenica al Comunale contro il Genoa, ma soprattutto il derby di Coppa Italia contro la Juventus della settimana prossima che potrebbe valere la semifinale.