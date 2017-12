Milan: quel precedente che fa ben sperare per il derby di coppa

MILANO - Al Milan si vive il periodo più delicato e complesso di una stagione nata sotto una buona stella, con la nuova proprietà ed una campagna acquisti che lasciava presupporre un'annata con varie soddisfazioni e che si sta invece trasformando in un incubo con un allenatore già cambiato ed una posizione di classifica pressochè disastrosa. In più, dopo la roboante sconfitta di Verona, ecco la decisione societaria di portare la squadra in ritiro fino a data da destinarsi, con la gara di sabato contro l'Atalanta e il derby di Coppa Italia di mercoledì prossimo, una partita che potrebbe essere lo spartiacque della tribolata stagione milanista.



Vent'anni fa...

Un derby che forse i tifosi sentono meno di altri, perchè le preoccupazioni sono diverse, perchè il campionato è un incubo e perchè il Milan a dimostrando lacune a tutte le latitudini, dalla società alla dirigenza fino ad allenatore e calciatori. Battere l'Inter appare oggi un'impresa difficile, anche se la stracittadina di campionato ha dimostrato come i rossoneri possano anche giocarsela fino in fondo contro i dirimpettai cittadini, soprattutto perchè per la squadra di Gattuso la Coppa Italia può essere un traguardo da non sottovalutare e anzi da rendere primario in una stagione complicata. E c'è poi quel precedente che sorride al Milan e che restituisce un po' di fiducia al popolo rossonero; l'8 gennaio del 1998, quasi vent'anni fa dunque, il Milan di Fabio Capello affronta l'Inter di Luigi Simoni per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia; il pronostico sembra a senso unico in favore dei nerazzurri, capolista della serie A ed in ottima forma, tutto il contrario dei rossoneri, incappati in una stagione disastrosa.

Buon auspicio

Nessuno si aspetta ciò che accadrà in quella fredda serata post natalizia: il Milan è arrembante, sembra trasformato rispetto alla squadra timida vista fino ad allora, l'Inter è annichilita, non sa contrastare un avversario in grado di andre in gol 5 volte in 63 minuti; Albertini su calcio di rigore, il fresco ex Ganz e Savicevic segnano nel primo tempo, l'autorete di Colonnese ed il sigillo su punizione dell'oggetto misterioso Nilsen, norvegese di cui il calcio ha poi perso le tracce, determinano il clamoroso 5-0 finale a favore di un Milan che si ritaglia un'oasi di pace nel trambusto di un'annata disgraziata. Che sia di buon auspicio a vent'anni di distanza? In un momento simile, il popolo rossonero si aggrappa anche al bel precedente.