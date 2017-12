Il Milan sorride, dall’urna di Nyon un avversario abbordabile

MILANO - Saranno i bulgari del Ludogorets di Razgrad gli avversari del Milan nei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri giocheranno l'andata in trasferta il 15 febbraio e il ritorno a San Siro una settimana più tardi.

Altrettanto favorevole il sorteggio per la Lazio che affronterà i rumeni dello FCSB, meglio noto Steaua Bucarest. Andata il 15 febbraio in Romania, ritorno il 22 all'Olimpico di Roma.

Più complicata la faccenda per le altre due squadre italiane, Napoli e Atalanta. Agli azzurri di Sarri, retrocessi dalla Champions League è capitato il Lipsia. Anche i tedeschi, secondi nell'ultima Bundesliga sono reduci da una prematura eliminazione nella più importante competizione continentale e rappresenteranno sicuramente un banco di prova impegnativo per Insigne e compagni. Andata il 15 febbraio al San Paolo, ritorno una settimana dopo in Germania.

Ancor più complicato forse il compito dell'Atalanta, a cui toccherà lo spauracchio più grosso di tutta l'Europa League, il Borussia Dortmund del vecchio obiettivo di mercato del Milan Pierre-Emerick Aubameyang. I nerazzurri giocheranno l'andata in trasferta il 15 febbraio e il ritorno in casa una settimana più tardi.

Questi gli accoppiamenti

Borussia Dortmund (Ger) - ATALANTA (ITA)

Nizza (Fra) - Lokomotiv Mosca (Rus)

Copenhagen (Den) - Atletico Madrid (Esp)

Spartak Mosca (Rus) - Athletic Bilbao (Esp)

Aek Atene (Gre) - Dinamo Kiev (Ukr)

Celtic (Sco) - Zenit S.Pietroburgo (Rus)

NAPOLI (ITA) - RB Lipsia (Ger)

Stella Rossa (Srb) - Cska Mosca (Rus)

Lione (Fra) - Villarreal (Esp)

Real Sociedad (Esp) - Salisburgo (Aut)

Partizan Belgrado (Srb) - Viktoria Plzen (Cze)

Steaua Bucarest (Rou) - LAZIO (ITA)

Ludogorets (Bul) - MILAN (ITA)

Astana (Kaz) - Sporting Lisbona (Por)

Ostersund (Swe) - Arsenal (Eng)

Marsiglia (Fra) - Braga (Por).