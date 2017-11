Milan, Fassone ci riprova: pronto un nuovo scippo all’Inter

MILANO - Evidentemente Massimiliano Mirabelli, strappato dal suo incarico di capo degli osservatori nerazzurri e promosso a direttore dell’area tecnica del Milan, non bastava. E così, subito a ruota, sono arrivati anche l'ex team manager Romeo; Giuseppe Mangiarano, braccio destro di Mirabelli e calabrese come lui; Alberto Celario, responsabile organizzativo del vivaio; l’avvocato Francesca Muttini e infine Marianna Mecacci che all’Inter si occupava delle pubbliche relazioni internazionali. È attualmente di sei professionisti il ratto dei manager perpetrato dal neo amministratore delegato del Milan Marco Fassone ai danni dei dirimpettai nerazzurri. Ma potrebbe non essere finita qui.

I centri sportivi

Il nome nuovo che a breve potrebbe ricongiungersi all’allegra brigata che ha già attraversato il Naviglio passando dalla sponda interista a quella milanista è quello di Emanuele Mauro Ferrara, Real Estate Operations. Si tratta del manager che ha in carico la gestione degli spazi nerazzurri, come ad esempio ii centri sportivi. Se dovessero essere confermate le prime indiscrezioni e decidesse di raggiungere i suoi vecchi colleghi al Milan, a Ferrara spetterà il compito di Milanello e del Vismara.