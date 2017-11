Milan: da Suso a Conti, il punto sugli infortunati

MILANO - Il Milan si appresta a vivere tre giorni intensi ed importantissimi per il proseguimento di una stagione che par avere preso una brutta piega: giovedì sera (inizio ore 21.05) la penultima gara del girone europeo contro l’Austria Vienna, probabilmente decisiva per il primo posto e la qualificazione ai sedicesimi di finale, mentre domenica pomeriggio (inizio ore 15) la 14.ma giornata di campionato, sempre a San Siro, contro il Torino, prima di 8 sfide alla portata dei rossoneri che, con un filotto di almeno 20 punti sui 24 disponibili, potrebbe tornare in corsa per le posizioni che contano in serie A.

Chi marca visita?

Ad aiutare Vincenzo Montella in questa rincorsa, ovviamente, i calciatori, che il tecnico conta di avere al massimo della forma nel momento forse più importante della stagione. Motivo per il quale il medico milanista Melegati ha fatto il punto sugli infortunati, su chi, presto o tardi, tornerà a disposizione del tecnico fra coloro che al momento sono ancora in infermeria: «Suso è precauzionalmente fuori dai convocati per la partita di giovedì - afferma il responsabile dello staff sanitario rossonero - ma sarà regolarmente a disposizione per domenica, così come Alessio Romagnoli che ha accusato una sindrome influenzale. Pienamente recuperato è invece Ricardo Rodriguez, mentre si è fermato Abate per un problema al tendine d’achille». Poi le note più dolenti ed i recuperi più lunghi: «Calabria ha ripreso a toccare il pallone proprio ieri - ha proseguito Melegati - ma è presto per capire quando potrà rientrare, perché la botta subita da Gobbi durante Chievo-Milan è stata forte e non possiamo rischiare in questi casi. Per quanto riguarda Conti, infine, sta rispettando perfettamente i tempi di recupero e la tabella stilata, non vediamo controindicazioni, anche se, ovviamente, per rivederlo in campo ci vorrà ancora qualche mesetto».