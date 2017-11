Derby di mercato tra Milan e Inter per un talento turco

MILANO - Ormai ci siamo abituati: nelle pause dei vari campionati dedicate alle nazionali, l’argomento mercato torna prepotentemente di moda, quasi che l’assenza del calcio giocato costringesse tutti gli addetti ai lavori a dedicarsi ad altro. Stavolta però l’indiscrezione di cui riferiamo arriva direttamente dalla Turchia e vede protagonista un club con cui il Milan ha già trattato ultimamente l’acquisto di Josè Sosa, il Besiktas, un’operazione che alla fine per il club rossonero non si è rivelata un grosso affare.

Orbita milanese

Oggi a parlare è Ali Naibi, ds del Besiktas, che da Londra, dove si tiene il WyScout forum, racconta ai microfoni di calciomercato.com. una possibile trattativa: «So dell'interesse di Inter e Milan per Oğuzhan Özyakup, anche se al momento non abbiamo ancora ricevuto nè un'offerta ufficiale nè tantomeno una richiesta da parte loro. Per noi il ragazzi è importantissimo, è il nostro capitano e vogliamo che resti con noi perchè vogliamo puntare al titolo. Sicuramente è un giocatore che è seguito costantemente da tanti top team e se qualcuno arriverà da noi con un'offerta la valuteremo».