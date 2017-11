Incidenti prima di Aek-Milan: feriti 9 tifosi rossoneri

MILANO - Arrivano brutte notizie da Atene. Come riporta Peppe Di Stefano dai microfoni di Sky, pochi minuti prima dell'inizio della gara tra i padroni di casa dell'Aek Atene e il Milan, un gruppo piuttosto consistente di tifosi rossoneri ha subito un assalto da parte di ultras greci. Nove italiani sono rimasti feriti, per fortuna nessuna in maniera seria. Di questi 7 hanno subito le cure del caso sul posto dell'aggressione, mentre altri 2 sono stati ricoverati in ospedale ma in condizioni tutt'altro che preoccupanti. Ancora una partita di calcio macchiata dai soliti incidenti.