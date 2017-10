Milan-Juventus: le formazioni ufficiali

MILANO - Milan e Juventus sono pronte a scendere in campo nell'anticipo dell'11.ma giornata del campionato di serie A, pronte a sfidarsi nel derby d'Italia che potrebbe rilanciare le ambizioni dei rossoneri e consolidare l'inseguimento dei bianconeri al Napoli capolista. Vincenzo Montella e Massimiliano Allegri (ex di turno) hanno preso le loro decisioni circa gli uomini da far scendere in campo inizialmente nella supersfida di San Siro che inizierà alle ore 18, annunciando gli schieramenti ufficiali delle due squadre. Il Milan sarà al via con l'ormai consueto 3-4-2-1: Donnarumma fra i pali, Zapata, Romagnoli e Ricardo Rodriguez in difesa, Abate (capitano in assenza di Bonucci), Kessie, Biglia e Borini a centrocampo, Suso e Calhanoglu sulla trequarti e alle spalle di Kalinic, unica punta milanista. Risponderà la Juventus con il 4-2-3-1 e con Buffon in porta, Lichtsteiner, Ruguani, Chiellini ed Asamoah in difesa, Pjanic e Khedira in mediana, Cuadrado, Dybala e Mandzukic ad ispirare Gonzalo Higuain. Arbitrerà l'incontro Paolo Valeri della sezione di Roma.