Anche Livaja inchioda Bonucci

MILANO - Non è certo un periodo positivo per Leonardo Bonucci, pezzo pregiato del calciomercato milanista, divenuto subito idolo e capitano dei rossoneri, ed incappato invece in un inizio di stagione pessimo, condito da errori e disattenzioni, fino ad essere fischiato e contestato da quegli stessi tifosi che a luglio lo acclamavano come il Messia. A certificare e a confermare un momento veramente nero per l’ex juventino ci ha pensato Marco Livaja, attaccante dell’AEK Atene ed ex conoscenza del calcio italiano, che a fine partita ha candidamente affermato: «Ho trovato Bonucci molto indebolito rispetto alle altre volte che lo avevo affrontato in serie A, mi ha sorpreso molto questo fatto poiché non me lo sarei mai aspettato». Il rendimento di Bonucci fa discutere, le sue prestazioni sono di gran lunga inferiori a quelle ammirate per 7 anni con la maglia juventina, ed anche se nulla è perduto, anche se il difensore viterbese ha il carisma e la forza per uscire da un momento così complicato, una riflessione è doveroso farla, perché pensare che questo sia lo stesso calciatore visto sino a 5 mesi fa, risulta oggettivamente complicato.