Manchester City: Aguero brucia le tappe e punta il Napoli

MANCHESTER - Il Manchester City inizia a tirare un sospiro di sollievo nei confronti delle condizioni di Sergio Aguero, infortunatosi seriamente alle costole dopo un incidente stradale in taxi ad Amsterdam la sera dello scorso 29 settembre. L'attaccante argentino, infatti, sta recuperando con impressionante velocità, provando a rientrare in campo ben prima dei due mesi di stop previsti inizialmente; Aguero ha già ripreso ad allenarsi, aumentando l'ottimismo di Guardiola e dei tifosi del Manchester City e facendo intuire come la sua arruolabilità sia molto più vicina di quanto si pensasse. La punta sudamericana è determinata a scendere in campo in almeno una delle due partite di Coppa dei Campioni contro il Napoli: difficile per la gara di andata del 17 ottobre allo stadio City of Manchester, più probabile per il ritorno al San Paolo il 1 novembre. Tanto Aguero quanto il Manchester City sanno che le sfide contro i partenopei saranno determinanti per stabilire chi fra le due arriverà prima nel girone, per cui il recupero dell'attaccante argentino quantomeno per la partita di ritorno appare obiettivo da concretizzare e da raggiungere; i tifosi napoletani, pur incuriositi dal vedere al San Paolo in campo il genero di Diego Armando Maradona, si augurano che Aguero possa recuperare con più calma, anche perchè di pericolose frecce al proprio arco il Manchester City sembra già averne abbastanza.