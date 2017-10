Il Milan è pronto a chiudere col nuovo preparatore atletico

MILANO - Il licenziamento di Emanuele Marra da parte di Vincenzo Montella ha creato un buco nell'organigramma tecnico del Milan che va ripianato al più presto, ovvero quello del preparatore atletico. I vari vertici fra il tecnico milanista e la dirigenza che si sono svolti negli ultimi giorni, infatti, non sono serviti solamente per fare il punto della situazione sullo stato fisico e mentale della squadra, ma anche per scegliere insieme il nuovo preparatore, elemento determinante in un calcio nel quale non si scappa dalle 60 partite stagionali. Le difficoltà oggettive di arrivare a Massimo Neri, impegnato in Cina con club e nazionale e difficilmente svincolabile dall'estremo oriente, ha portato il Milan a cambiare obiettivo, tenendo prima in considerazione la soluzione interna legata a Daniele Tognaccini, attuale responsabile di Milan Lab, e poi spostare le attenzioni sul vero attuale favorito nella corsa al ruolo di nuovo preparatore atletico, ovvero Corrado Saccone, attualmente in Albania al Partizani Tirana, ma in passato nello staff tecnico del Napoli, prima con Mazzarri, poi con Benitez e quindi con Sarri. Saccone è stimato professionista, apprezzato soprattutto da Marco Fassone che ha avuto modo di osservarlo da vicino nel biennio (2010-2012) partenopeo dell'attuale amministratore delegato milanista. Colloqui avviati, il Milan è pronto a chiudere con Saccone in pochi giorni, certamente prima del derby con l'Inter del prossimo 15 ottobre.