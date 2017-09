La Juve scopre Bentancur, l’ex grande sogno del Milan

TORINO - Rodrigo Bentancur è stato per qualche mese l’obiettivo di mercato dell’ultimo Milan berlusconiano, un giovane talento sudamericano inseguito con le ultime forze da un Adriano Galliani ormai poco fantasioso ed istrionico, e in generale da una società votata all’improvvisazione più che ad una anche solo semplice programmazione. Sfumati i soliti obiettivi irraggiungibili (Fabregas, Badelj) per i quali il Milan voleva pagare poco più di zero, ecco l’idea di fiondarsi su questa giovanissima (classe 1997) promessa uruguaiana del Boca Juniors, ideale mix fra un regista puro ed un centrocampista di sostanza. Milan ad un passo da Bentancur e Milan beffato e bruciato all’ultima curva dalla più pratica Juventus che si assicura il calciatore lasciandolo anche un anno in prestito in Argentina. Oggi i bianconeri hanno scoperto il talento di Bentancur che ha illuminato un’opaca Juve mercoledì sera contro la Fiorentina, dimostrando qualità tecniche e personalità a dispetto della giovane età e dell’esigente platea dello Juventus Stadium; una freccia in più al già munito arco di Massimiliano Allegri per puntare alla vittoria di scudetto e Coppa Campioni. Il Milan guarda Bentancur senza rimpianti e con curiosità, per capire chi sia e cosa sarebbe potuto essere in rossonero, oggi che nostalgie di calciomercato i rossoneri non ne hanno, stregati dalla coppia Mirabelli-Fassone, autori di una campagna acquisti da sogno per tutti i milanisti.