Milan di rigore sulla Spal, Montella ritrova i suoi totem

DONNARUMMA - Potrebbe iniziare a lamentarsi per lo scarso utilizzo. Anche stasera Gigione tocca pochissimi palloni e nessuno pericoloso. A conferma dell’inconsistenza offensiva della Spal ma anche della ritrovata solidità della difesa rossonera. 6

ZAPATA - Bravo. Mi risulta difficile complimentarmi con il colombiano, spesso e volentieri oggetto dei miei strali dovuti alle sue frequentissime e pericolose amnesie, ma stavolta Zapata, seppur davvero poco impegnato, fa la sua bella figura e porta a casa la pagnotta. 6,5

BONUCCI - Uno dei due totem del titolo è proprio capitan Bonucci, apparso fin qui spaesato, nervoso, poco a suo agio con la maglia rossonera sulla spalle. Stasera finalmente abbiamo iniziato ad intravedere le stimmate del campione della difesa, bravo a svettare di testa quando occorre e fenomenale in un salvataggio miracoloso a due metri dalla porta al 6’ della ripresa. Adesso resta solo da limare qualche eccesso di troppo nelle proteste. 7

ROMAGNOLI - Inizio e fine da brividi. Al 1’ minuto una sanguinosa palla persa rischia di compromettere la partita, all’89’ invece rimedia un’ammonizione dopo essersi lasciato sfuggire Antenucci. In mezzo tanta sostanza, ottime chiusure, precisione e attenzione costante e anche un recupero da standing ovation al 36’ del primo tempo mentre i suoi compagni di reparto sono intenti a protestare con l’arbitro. 6

ABATE - Spinge con la consueta efficacia e rischia anche di firmare il gol del vantaggio con una bomba che il portiere della Spal Gomis devia in angolo. Ben tornato. 6,5

KESSIE’ - Inizio un po’ in sordina, poi all’inizio della ripresa decide che è arrivato il momento di mettersi a giocare per davvero e spacca letteralmente in due la partita. Si procura - e trasforma - il rigore del 2-0 per il Milan e mette lo zampone in tutte le azioni rossonere, in difesa se c’è da estirpare palloni agli avversari e in attacco se c’è da ripartire in velocità. 7

BIGLIA - Sarei quasi tentato dal ripetere lo stesso giudizio dato al numero 21 rossonero dopo Milan-Udinese, a testimonianza che Lucas Biglia non è un fenomeno da una partita si e una no. L’argentino rappresenta una garanzia assoluta di tecnica, tattica, personalità, carisma, lettura del gioco e tutto quanto serve ad una squadra per risolvere ogni tipo di partita. Il vero ago della bilancia della manovra rossonera. Contro la Spal di gran lunga il migliore in campo. 7,5

CALHANOGLU - Il turco stavolta gioca a sprazzi. Poco preciso nelle conclusioni e sui calci da fermo, ma è comunque un punto di riferimento costante per gli attaccanti rossoneri. 6

RODRIGUEZ - Solita gara di spinta continua sulla fascia mancina, stavolta però impreziosita dal rigore segnato che di fatto ha deciso la partita. 6,5

ANDRÈ SILVA - Non brillante come a Vienna. All’inizio sembra pronto ad intendersi alla perfezione con Kalinic, poi un po’ per la voglia di mettersi in mostra, un po’ perchè effettivamente la partita non offre grandissimi spunti, cala di tono e di efficacia. Continua a provarci fino alla fine, ma il bomber implacabile visto in Europa League stavolta non appare a San Siro. 6

KALINIC - Dalla sua ha l’innegabile merito di riuscire a procurarsi il rigore dell’1-0 con un’intuizione da grande bomber. Si lancia sulla respinta corta di Gomis ancor prima che il pallone arrivi dalle parti del portiere ferrarese. Segno di una capacità invidiabile di leggere prima di compagni e avversari le traiettorie del pallone. 6,5

SUSO - Entra per giocare l’ultima mezz’ora a partita di fatto conclusa. Tenta un paio di suggerimenti in profondità e anche un gran tiro dal limite, ma oggi non è la sua giornata. 6

BONAVENTURA - s.v.

LOCATELLI - s.v

MONTELLA - Ottiene quanto preventivato, 6 punti nelle due partite casalinghe contro Udinese e Spal, senza soffrire granchè. Ancora non si vede il bel gioco auspicabile ma per ora va bene riuscire a portare a casa successi importanti ai fini della classifica. Domenica il Milan sarà chiamato ad un test importante a Genova contro la Sampdoria e avremo la controprova della effettiva crescita di questa squadra. 6,5