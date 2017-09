Milan-Spal: segui il match minuto per minuto

MILANO - Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Spal. Calcio d'inizio a San Siro alle ore 20.45.

MILAN: Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez; Kalinic, Andrè Silva. A disp.: Donnarumma, Storari, Calabria, Musacchio, Paletta, Bonaventura, Gabbia, Locatelli, Mauri, Borini, Cutrone, Suso. All.: Montella.

SPAL: Gomis; Salamon, Vignati, Felipe; Lazzari, Mora, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Paloschi. A disp.: Panchina: Poluzzi, Marchegiani, Cremonesi, Bellemo, Bonazzoli, Konate, Vaisanen, Schiavon, Borriello, Vitale, Schiattarella, Costa. All.: Semplici.

Davanti ad oltre 40.000 spettatori arbitrerà il signor Abisso. Marrazzo e Del Giovane i guardialinee. Quarto uomo Nasca. Giudici Var: Tagliavento e Di Martino.

Tornano in campo dal primo minuto con la maglia rossonera i protagonisti della vittoria del Milan in Europa League a Vienna: il centravanti portoghese Andrè Silva e il fantasista turco Hakan Calhanoglu. Confermato il bomber croato Kalinic al centro dell'attacco.

1' - Brutta palla persa da Romagnoli in uscita e il Milan rischia subito una pericolosa incursione di Paloschi, fermato dall'arbitro per un fallo su Bonucci.

4' - Importanti segnali d'intesa tra Andrè Silva e Kalinic: quando il croato sale a ricevere palla, il croato scatta in profondità. I due sembrano intendersi bene, con la supervisione di Calhanoglu alle loro spalle.

7' - Bella discesa di Lazzari sulla destra, brucia Rodriguez e mette bene in mezzo ma Zapata anticipa Paloschi.

10' - Bella iniziativa del Milan sulla destra tra Romagnoli e Calhanoglu, ma il turco viene fermato in angolo. Sul corner conseguente Rodriguez spara alto.

11' - Grande occasione per il Milan: discesa imperiosa di Kssiè, cross rasoterra al centro per Silva che però si fa rimpallare il tiro un po' troppo morbido.

14' - Milan paziente nella manovra offensiva, trama precisa anche se non particolarmente veloce. Alla fine arriva al tiro Biglia ma il pallone viene deviato in angolo.

16' - Sinistro di Kalinic dal limite, la il tiro viene smorzato da un difensore e finisce docile tra le braccia di Gomis.

18' - Gran botta di Abate a seguito di un rimpallo tra Andrè Silva e un difensore della Spal, destro potentissimo che Gomis devia in angolo con un grande intervento.

19' - Sul corner conseguente battuto da Calhanoglu, Zapata sale fino al 3° piano e incorna in maniera prepotente ma la palla finisce fuori.

24' - Rigore per il Milan per fallo di Gomis su Kalinic. Toccherà a Ricardo Rodriguez...

25' - GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL del Milan. Rete dello svizzero Ricardo Rodriguez su rigore, trasformazione impeccabile, palla da una parte e Gomis dall'altra.

31' - La Spal cerca di reagire ma il Milan frena con Zapata ogni velleità dei ferraresi.

33' - Servito da Biglia, gran bel sinistro di Romagnoli da 30 metri che impensierisce Gomis ma finisce di poco alto.

34' - Gran girata di Andrè Silva dal limite, sinistro potente e preciso ma Gomis sventa.

36' - Leggerezza di Bonucci e Zapata che si fermano a protestare con l'arbitro per una punizione concessa alla Spal, i ferraresi però battono in fretta senza perdere tempo e Romagnoli è costretto ad un salvataggio prezioso uno contro uno. Montella furioso con i suoi.

45' - Il Milan sfiora il raddoppio con una veloce ripartenza Abate, Andrè Silva, Kessiè: il cross rasoterra dell'ivoriano è tagliente ma Kalinic è anticipato dalla difesa ferrarese.

FINE PRIMO TEMPO - Milan meritatamente in vantaggio, netta supremazia territoriale e assoluto predominio del gioco, ma serve maggiore incisività lì davanti per chiudere in fretta la partita. Bene Biglia e Kessiè, fondamentali ai fini del risultato Kalinic e Rodriguez.

1' - Inizio della ripresa senza sostituzioni. Il Milan parte subito forte con Andrè Silva che manovra bene il pallone in area di rigore, serve all'accorrente Calhanoglu che però sparacchia fuori.

4' - Salamon rischia l'autogol con un intervento alla disperata su cross pennellato di Rodriguez. Il pallone finisce in angolo ma lambisce pericolosamente il palo.

6' - Grandissimo intervento di Bonucci che spazza via a due metri dalla porta un colpo di testa di Mattiello che poteva diventare pericolosissimo.

10' - Il Milan sembra aver capito di dover continuare a spingere per chiudere la partita. Bella azione corale sulla destra ma il cross di Abate viene deviato in angolo.

12' - Ancora insiste il Milan, alla fine è Biglia a tirare dal limite e Gomis blocca a terra.

14' - Altro calcio di rigore per il Milan per fallo su Kessiè in area di rigore.

15' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL raddoppio del Milan dal dischetto con Franck Kessiè. Il Milan mette al sicuro il risultato.

16' - Prima sostituzione per il Milan: Suso al posto di Kalinic.

18' - Cavalcata prepotente di Kessiè sulla fascia destra, cross rasoterra al bacio ma Gomis anticipa a terra in due tempi l'intervento di Andrè Silva.

19' - Interessante suggerimento in profondità di Suso per il portoghese Silva, ma il pallone è leggermente lungo.

23' - Buon fraseggio ravvicinato del Milan tra Calhanoglu, Andrè Silva e Suso, il tiro al volo dal limite dello spagnolo finisce alto.

29' - Secondo cambio in casa Milan: dentro Bonaventura per Hakan Calhanoglu.

36' - Terza sostituzione per Montella: esce il migliore in campo del Milan, Lucas Biglia, sostituito da Manuel Locatelli.

37' - La Spal tenta il tutto per tutto con tre corner consecutivi battuti dagli uomini di Semplici, ma Zapata e Bonucci spazzano via ogni pericolo.

44' - Giallo per Romagnoli che si fa anticipare da Antenucci ed è costretto a metterlo giù a metà campo.

45' - Ormai è solo accademia. Prima Andrè Silva sbaglia un ottimo passaggio al limite dell'area, poi Suso prende palla, fa tutto da solo e alla fine spara altissimo.

49' - Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro Abisso fischia la fine. Il Milan conquista il quarto successo in campionato e sale a 12 punti. Domenica alle ore 12.30 l'insidiosa trasferta a Genova contro la Sampdoria.