Pallotta spara a zero sul Milan: «Insensato, non hanno soldi»

MILANO - Brutta besta l’invidia. Quel vorrei ma non posso che induce a guardare il marcio nel lavoro degli altri per giustificare le proprie mancanze. Non ce ne voglia il protagonista di questa storia, James Joseph Pallotta, imprenditore e dirigente sportivo statunitense noto in Italia per essere presidente dell'Associazione Sportiva Roma, ma il coro di protesta che si sta alzando dal popolo rossonero è più che comprensibile alla luce dello sfogo del numero uno giallorosso, registrato ai microfoni della radio online americana Sirius Xm: «Non ho idea di cosa stia succedendo al Milan. I nuovi proprietari non hanno i soldi in primo luogo per comprare la società, visto che hanno preso 300 milioni in prestito da persone che conosco a Londra, peraltro ad un interesse piuttosto alto, e poi spendono e spandono per ricostruire la squadra. O almeno anticipando somme minime per acquistare giocatori con la promessa di pagare poi».

Insensato

E ancora: «Loro dicono che è tutto fatto per qualificarsi alla Champions League, ma non sarà abbastanza. Quando gli stipendi saranno uguali ai ricavi, non so che diavolo succederà. Sono gli unici in Serie A che stanno perdendo la testa! Forse loro hanno un grande piano che un giorno scopriremo, ma il resto delle squadre sono in qualche modo razionali. Se potete spiegarmi il Milan, perché io non lo capisco».

Si metta comodo mister Pallotta, molto presto lo capirà. E lo capiremo tutti noi.