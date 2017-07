Via alla nuova serie A: si parte il 20 agosto, si chiude il 20 maggio

MILANO - Prendete subito carta e penna e iniziate a segnare sulla vostra personalissima agenda tutti gli incroci pericolosi che riserverà per voi questa nuovo e ricchissimo campionato di calcio di serie A. Si partirà il 20 agosto con un interessante Inter-Fiorentina, ma soprattutto con Atalanta- Roma, prologo di una stagione che riserverà emozioni e big match ad ogni giornata.

La novità di questa stagione sarà quella di giocare anche nel periodo natalizio, con le ultime due giornate del girone d’andata in programma il 23 e il 30 dicembre 2017. Il torneo osserverà cinque turni di sosta domenicali il 3 settembre, l'8 ottobre e il 12 novembre 2017 per gli impegni della nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, il 14 gennaio (sosta invernale) e 25 marzo 2018 (sosta per impegni della nazionale).

PRIMA GIORNATA 20/08/2017 - 06/01/2018:

Atalanta-Roma

Bologna-Torino

Crotone-Milan

Verona-Napoli

Inter-Fiorentina

Juventus-Cagliari

Lazio-Spal

Sampdoria-Benevento

Sassuolo-Genoa

Udinese-Chievo

SECONDA GIORNATA 27/08/2017 - 21/01/2018:

Benevento-Bologna

Chievo-Lazio

Crotone-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Juventus

Milan-Cagliari

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Spal-Udinese

Torino-Sassuolo

TERZA GIORNATA 10/09/2017 - 28/01/2018:

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Torino

Bologna-Napoli

Cagliari-Crotone

Verona-Fiorentina

Inter-Spal

Juventus-Chievo

Lazio-Milan

Sampdoria-Roma

Udinese-Genoa

QUARTA GIORNATA 17/09/2017 - 04/02/2018:

Chievo-Atalanta

Crotone-Inter

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Milan-Udinese

Napoli-Benevento

Roma-Verona

Sassuolo-Juve

Spal-Cagliari

Torino-Sampdoria

QUINTA GIORNATA 20/09/2017 - 11/02/2018:

Atalanta-Crotone

Benevento-Roma

Bologna-Inter

Cagliari-Sassuolo

Genoa-Chievo

Verona-Sampdoria

Juventus-Fiorentina

Lazio-Napoli

Milan-Spal

Udinese-Torino

SESTA GIORNATA 24/09/2017 - 18/02/2018:

Cagliari-Chievo

Crotone-Benevento

Fiorentina-Atalanta

Verona-Lazio

Inter-Genoa

Juventus-Torino

Roma-Udinese

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Bologna

Spal-Napoli

SETTIMA GIORNATA 01/10/2017 - 25/02/2018:

Atalanta-Juventus

Benevento-Inter

Chievo-Fiorentina

Genoa-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Roma

Napoli-Cagliari

Spal-Crotone

Torino-Verona

Udinese-Sampdoria

OTTAVA GIORNATA 15/10/2017 - 04/03/2018:

Bologna-Spal

Cagliari-Genoa

Crotone-Torino

Fiorentina-Udinese

Verona-Benevento

Inter-Milan

Juventus-Lazio

Roma-Napoli

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Chievo

NONA GIORNATA 22/10/2017 - 11/03/2018:

Atalanta-Bologna

Benevento-Fiorentina

Chievo-Verona

Lazio-Cagliari

Milan-Genoa

Napoli-Inter

Sampdoria-Crotone

Spal-Sassuolo

Torino-Roma

Udinese-Juventus

DECIMA GIORNATA 25/10/2017 - 18/03/2018:

Atalanta-Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Benevento

Chievo-Milan

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Inter-Sampdoria

Juventus-Spal

Roma-Crotone

Sassuolo-Udinese

UNDICESIMA GIORNATA 29/10/2017 - 31/03/2018:

Benevento-Lazio

Crotone-Fiorentina

Verona-Inter

Milan-Juventus

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Chievo

Spal-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Atalanta

DODICESIMA GIORNATA 05/11/2017 - 08/04/2018:

Atalanta-Spal

Bologna-Crotone

Cagliari-Verona

Chievo-Napoli

Fiorentina-Roma

Genoa-Sampdoria

Inter-Torino

Juve-Benevento

Lazio-Udinese

Sassuolo-Milan

TREDICESIMA GIORNATA 19/11/2017 - 15/04/2018:

Benevento-Sassuolo

Crotone-Genoa

Verona-Bologna

Inter-Atalanta

Napoli-Milan

Roma-Lazio

Sampdoria-Juve

Spal-Fiorentina

Torino-Chievo

Udinese-Cagliari

QUATTORDICESIMA GIORNATA 26/11/2017 - 18/04/2018:

Atalanta-Benevento

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Inter

Chievo-Spal

Genoa-Roma

Juve-Crotone

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Sassuolo-Verona

Udinese-Napoli

QUINDICESIMA GIORNATA 03/12/2017 - 22/04/2018:

Benevento-Milan

Bologna-Cagliari

Crotone-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Verona-Genoa

Inter-Chievo

Napoli-Juve

Roma-Spal

Sampdoria-Lazio

Torino-Atalanta

SEDICESIMA GIORNATA 10/12/2017 - 29/04/2018:

Cagliari-Sampdoria

Chievo-Roma

Genoa-Atalanta

Juve-Inter

Lazio-Torino

Milan-Bologna

Napoli-Fiorentina

Sassuolo-Crotone

Spal-Verona

Udinese-Benevento

DICIASSETTESIMA GIORNATA 17/12/2017 - 06/05/2018:

Atalanta-Lazio

Benevento-Spal

Bologna-Juve

Crotone-Chievo

Fiorentina-Genoa

Verona-Milan

Inter-Udinese

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Torino-Napoli

DICIOTTESIMA GIORNATA 23/12/2017 - 13/05/2018:

Cagliari-Fiorentina

Chievo-Bologna

Genoa-Benevento

Juve-Roma

Lazio-Crotone

Milan-Atalanta

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Inter

Spal-Torino

Udinese-Verona

DICIANNOVESIMA GIORNATA 30/12/2017 - 20/05/2018:

Atalanta-Cagliari

Benevento-Chievo

Bologna-Udinese

Crotone-Napoli

Fiorentina-Milan

Verona-Juventus

Inter-Lazio

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Spal

Torino-Genoa