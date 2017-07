Verso Milan-Craiova: previsto un San Siro da grandi occasioni

MILANO - Dopodomani il Milan esordirà ufficialmente nella nuova stagione disputando in Romania l'andata del turno preliminare di Coppa Uefa contro il CSU Craiova, ma il pensiero dei tifosi rossoneri va già alla gara di ritorno che si giocherà a San Siro il prossimo 3 agosto. Sì, perchè i biglietti di Milan-Craiova sono già in vendita e l'attesa per il ritorno in Europa della squadra di Montella dopo oltre 3 anni cresce sempre più, alimentata e potenziata dalla sontuosa campagna acquisti allestita dalla dirigenza milanista con 9 colpi in entrata, la decisione sul nuovo centravanti che dovrà sostituire il partente Carlos Bacca e la sensazione che stavolta a Milanello si voglia puntare in alto, molto in alto. Ecco perchè, nonostante il CSU Craiova valga un'onesta serie B italiana e nonostante il 3 agosto sia una data perlopiù da mare o montagna e non certo da stadio, i tagliandi già venduti dal botteghino milanista sono oltre 20 mila e le previsioni parlano di almeno altrettanti in procinto di essere staccati da qui a giovedì prossimo. Il Milan, che ufficialmente non si espone sul numero di presenze, spera in realtà di raggiungere almeno 45 mila spettatori che, per un preliminare di Coppa Uefa di inizio agosto, sarebbero già dati di tutto rispetto, antipasto di una campagna abbonamenti di campionato che potrebbe aggirarsi intorno alle 55 mila unità. Roba da Milan degli anni novanta....