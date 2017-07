Milan, l’andata di Europa League in chiaro su TV8

MILANO - Finalmente svelato il mistero che ancora teneva in ansia i tifosi rossoneri: l’andata del terzo turno preliminare di Europa League tra CSU Craiova e Milan, in programma giovedì 27 luglio alle ore 20.00 sarà trasmesso in chiaro da TV8.

Una grande notizia per tutti gli abbonati di Sky che avranno così l’opportunità di vedere il match del tanto atteso ritorno in Europa sui canale 121 oppure 5008.

Nessun problema invece per l’incontro di ritorno, che si disputerà a San Siro giovedì 3 agosto alle 20.45 e che sarà trasmesso sempre in chiaro da Canale 5.