Milan, lista Uefa per i preliminari di Europa League: no a Bonucci e Biglia

MILANO - C’è subito una sorpresa - e non certo piacevola - per i tifosi rossoneri alla consegna della lista ufficiale per i preliminari di Europa League contro il CSU Craiova. Tra i 30 nomi consegnati dal Milan all’Uefa mancano quelli di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, gli ultimi due acquisti di Fassone e Mirabelli, probabilmente anche i più attesi dal popolo milanista.

L’assenza del difensore e del regista è giustificata con ragioni di carattere esclusivamente burocratico. Si tratta di garanzie economiche non ancora fornite dal club di via Aldo Rossi al momento della chiusura delle due operazioni. Malgrado i due affari siano già stati ufficializzati sul sito della Lega, infatti, non sono state consegnate le fidejussioni necessarie, indispensabili in caso di pagamento rateizzato su più anni.

Uno potrebbe rientrare

La ragione è da ricercarsi nella frenesia che la tournèe in Cina ha comportato e all’incalzare di tutta una serie di appuntamenti - sportivi e istituzionali - per la dirigenza rossonera che di fatto hanno ritardato le operazioni. Nulla che però debba preoccupare la tifoseria del Milan, anzi è possibile perfino un colpo di scena: l’inserimento in extremis di uno tra Bonucci e Biglia entro le 24.00 di mercoledì 26 luglio, ipotesi consentita dal regolamento Uefa.

La lista dei 30

Questa intanto la lista consegnata da mister Montella in vista della trasferta che il Milan giocherà giovedì in Romania:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone, Storari.

Difensori: Abate, Antonelli, Calabria, Conti, Gabbia, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata.

Centrocampisti: Bonaventura, Calhanoglu, Crociata, Kessie, Locatelli, José Mauri, Montolivo, Sosa, Zanellato.

Attaccanti: Bacca, Borini, Cutrone, Niang, André Silva, Suso.