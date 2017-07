Milan, tifosi in delirio: già 5000 abbonati nei primi 4 giorni

MILANO - Se c’è un dato inconfutabile a certificare l’ottimo lavoro della nuova dirigenza del Milan è quello relativo all’umore dei tifosi. Dalle perplessità dei primi tempi siamo passati prima ad una tiepida euforia, poi al vero entusiasmo, per arrivare all’attuale esaltazione del popolo rossonero. La conferma arriva proprio dal neo amministratore delegato del club di via Aldo Rossi che ha regalato numeri importanti su cui fare qualche riflessione: «Intanto vorrei sottolineare la nuova strategia di comunicazione - le parole di Fassone alla Gazzetta dello Sport -, abbiamo scelto la strada di parlare dritti alla gente, via social, in tempo reale. Prima per strada avvertivo scetticismo, ora sento euforia e passione. Volete un dato? In questi primi quattro giorni di campagna sono stati venduti cinquemila abbonamenti».