Andrè Silva: «Mi manda CR7, farò tanti gol per il Milan»

MILANO - Pare impossibile che un colpo di mercato da quasi 40 milioni di euro, spesi per acquistare il centravanti del Portogallo Andrè Silva, uno dei più promettenti attaccanti del calcio europeo, passi quasi sotto silenzio. Eppure nella stagione del grande ritorno dell’Ac Milan anche questo è possibile. Ed infatti, nel giorno in cui i tifosi rossoneri sperano di ricevere notizie importanti dal ritiro del Torino sul fronte Belotti, quasi nessuno ha prestato troppa attenzione alle prime dichiarazioni ufficiali del numero 9 designato per la prossima stagione: «Sono felice di fare parte di questo gruppo. Non so cosa dire, è un sogno che diventa realtà - le parole dell’ex Porto raccolte da Sky Sport 24 -. Mi trovo bene con i miei compagni e tutto lo staff e ce la metterò tutta per far bene. Per quanto riguarda il mil ruolo posso giocare come unica punta o in un attacco a due, l'importante è dare il meglio per vincere le partite. E voglio rassicurare i tifosi del Milan, farò tanti gol con questa maglia. Me l’ha assicurato Cristiano Ronaldo».