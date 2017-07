Conte chiama Morata: il Milan si allontana

MILANO - Si delineano sempre più i contorni di quello che potrebbe essere il futuro prossimo di Alvaro Morata. A lungo promesso sposo del Manchester United, poi sedotto e abbandonato per l’improvvisa decisione di Mourinho di virare su Romelu Lukaku, e malgrado un corteggiamento del Milan che non è mai calato di intensità, adesso per il centravanti spagnolo si profila l’ipotesi di un trasferimento in Inghilterra. Stavolta però a Stamford Bridge, dove Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte.

Almeno 80 milioni

Scottato dall’affare Lukaku, dato per certo al Chelsea fino all’irruzione dei Red Devils, il tecnico dei campioni d’Inghilterra pare fermamente intenzionato a lanciare l’offensiva su Morata. Per sconfiggere la resistenza del Real Madrid servirà un’offerta importante, almeno 80 milioni di euro (cifra che comunque il Milan non è intenzionato a sborsare in contanti). Secondo voci proveniente dall’Inghilterra l’affare sembra orientato verso una positiva conclusione. Così al Milan, sfumato prima Aubameyang, adesso Morata, resta in pole position Andrea Belotti, il preferito dal tifo rossonero, con Nikola Kalinic subito a ruota.