Milan, obiettivo 30.000: parte oggi la campagna abbonamenti

MILANO - Oggi, lunedì 17 luglio, dalle ore 12.00, parte la Campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2017/2018. Un giorno importante per il club di via Aldo Rossi che potrà avere un primo feedback importante dal popolo rossonero dopo questa prima parte di esaltante campagna acquisti. L’obiettivo di Fassone è ben definito: raddoppiare i non certo gratificanti risultati della passata stagione, conclusa con 15.900 abbonante, minimo storico del trentennio berlusconiano. È lecito prevedere però che la risposta dei fans del diavolo possa essere ancora più massiccia, soprattutto se da qui alla fine del mercato dovesse arrivare quel centravanti di nome e prestigio internazionale (Belotti, Aubameyang o Morata) in grado di scatenare le folle.

Date da ricordare

La prima fase di prelazione ordinaria per gli abbonati della scorsa stagione che vorranno riconfermare il proprio posto allo stadio sarà valida fino al 25 luglio. Dal 26 al 30 luglio, invece, sarà aperta la fase di prelazione speciale, dedicata a chi vorrà rinnovare l’abbonamento scegliendo un posto differente. La vendita libera degli abbonamenti partirà quindi nel pomeriggio del 31 luglio, per tutti coloro che vogliono essere protagonisti insieme alla squadra della stagione appena iniziata.

Il listino degli abbonamenti è rimasto invariato e parte da un prezzo di entrata di 205 € per il secondo anello blu e il secondo anello verde. Confermate, inoltre, le formule speciali attivate la scorsa stagione: Under 25 e Family&Friends.

I prezzi

L’Under 25 è l’abbonamento pensato per tutti i giovani tifosi da 15 ai 25 anni che potranno sottoscrivere un abbonamento nei settori dal 167 al 172 del primo anello arancio al prezzo speciale di 290 €. L’abbonamento Family&Friends è dedicato alle famiglie in cui la passione per il Milan e la condivisione dei colori rossoneri è unica: i settori in cui è disponibile sono il 150, il 152 e il 154 del primo anello arancio. Due i pacchetti pensati: 1 adulto + 1 under 14 al prezzo totale di 500 €; 2 adulti + 2 under 14 al prezzo totale di 1.000 €. Potranno usufruire dell’offerta non solo mamma, papà e figli, ma anche zii, nonni, nipoti e amici rigorosamente tifosi del Milan.

Gli abbonamenti potranno essere rinnovati/acquistati online nella sezione biglietteria di acmilan.com, presso la Biglietteria di Casa Milan (domani dalle 12.00 alle 20.00 e gli altri giorni dalle 10.00 alle 20.00) e presso la rete di vendita Ticketone (a esclusione di Milano e Provincia).

In settimana verranno messi in vendita anche i biglietti per il ritorno del 3° turno di qualificazione di Uefa Europa League, primo match ufficiale a San Siro del Milan in programma il 3 agosto (orario da definire) contro il CSU Craiova.