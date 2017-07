CSU Craiova già in palla: stasera inizia il campionato rumeno

CRAIOVA - L’Universitatea Craiova, avversario del Milan nel primo turno preliminare di Coppa Uefa, non è certo uno spauracchio per la truppa di Vincenzo Montella, nettamente favorita nell’ottica e nel pronostico del doppio confronto europeo e con l’obiettivo di arrivare fino in fondo nella competizione continentale, unico alloro mancante nella bacheca rossonera. Eppure qualche insidia esiste anche contro gli sconosciuti rumeni allenati da Devis Mangia: tanto per cominciare il clima caldo di un mese di luglio fuori dalla norma in tutta Europa e che potrebbe condizionare un Milan favorito e che avrà dunque tutto da perdere. E poi attenzione alle gambe: l’acido lattico nei muscoli dei calciatori milanisti sarà ai massimi livelli, mentre la condizione atletica dei rumeni sarà senz’altro migliore, dato che il Craiova esordisce in campionato proprio stasera, giocando contro il Politehnica Iași. Insidia in più per un Milan che l’appuntamento europeo non vuole proprio fallirlo.